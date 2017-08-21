У Марселі машина врізалась у дві автобусні зупинки, є загиблий

У французькому портовому місті Марсельмашина врізалась у дві автобусні зупинки. Про це з посиланням на джерела в місцевій поліції повідомляє Reuters.

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Щонайменше одна людина загинула і ще одна – постраждала. Водій заарештований на місці події.

«На даний момент у нас немає інформації про мотиви цієї людини», - сказав співрозмовник агенції.

Вперше водій врізався в автобусну зупинку біля 8:15 ранку в 13-му окрузі - біднішій північній частині міста. Вдруге це сталося через годину в 11-му окрузі, кількома кілометрами на південь.

Цей інцидент стався на тлі поліцейської операції з розшуку членів угруповання, учасники якого протаранили фургоном натовп у центрі Барселони.