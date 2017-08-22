Хатинка на колесах: серед мандрівників набувають популярності будинки-трансформери (відео)

Модульні будинки-трансформери стають дедалі популярнішими. Багато хто відмовляється від класичного житла, щоб мати можливість подорожувати.

Як альтернативу люди обирають домівки на колесах. Всього за годину мобільний будинок розкладається і складається в контейнер-причіп для перевезення. Існує 2 версії мобільного будинку – одноповерхова (140 кв. м) та двоповерхова (250 кв. м).

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Дерев'яні стіни будинку мають товщину 15 см та зберігають тепло при будь-яких погодних умовах. Любителі ще оригінальнішого житла можуть оселитися прямо на воді. Фотоелектричні панелі забезпечують житло електроенергією. Вбудована система споживає прісну воду з водойми для побутових потреб. Також екстремалам пропонують екобудинок на дереві.