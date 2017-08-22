Винищувачі ВПС Данії супроводжували російський бомбардувальник (відео)

Винищувачі ВПС Данії супроводили російський Ту-95.

Винищувачі Данії супроводжували російський бомбардувальник Ту-95 поблизу острова Борнхольм. Відповідний відеозапис на своїй сторінці у Facebook оприлюднили данські ВПС. Читайте такожРосійські ЗМІ хваляться кадрами того, як російський Су-27 нібито відганяє винищувач НАТО від літака Шойгу Так, винищувачі супроводили Ту-95, доки він перебував у повітряному просторі біля Данії, згодом - повернулися на базу. Як повідомляв УНІАН, літаки Організації північноатлантичного договору (НАТО) протягом 7-13 серпня 8 разів супроводжували понад 20 польотів російських літаків над країнами Балтики.

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