У Москві знайдений мертвим автор пісні "Наш дурдом голосує за Путіна" (відео)

Помер лідер гурту "Рабфак" Олександр Семенов. Сьогодні тіло музиканта знайшли в його квартирі в Москві. Офіційно причини смерті Олександра Семенова не названі, передає П'ятый канал.

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Друзі і колеги лідера групи "Рабфак" забили тривогу напередодні. Семенова не могли знайти з ранку 19 серпня. Товариші звернулися до поліції та попросили відкрити двері квартири, де проживав музикант. Однак без присутності власників житла правоохоронці ламати замки відмовилися.

Напередодні в інтерв'ю П'ятому каналу Єлін розповів, що друзі музиканта чекають запасні ключі від квартири Семенова. Їх знайомі музиканта везли з Тульської області.

Широку популярність групі "Рабфак" принесла у 2011 році пісня "Наш дурдом голосує за Путіна", автором якої є Семенов.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в Москві на 75-му році життя помер актор Володимир Толоконніков, що виконав роль Шарикова у фільмі "Собаче серце".