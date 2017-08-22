"Вона підозрювала, що може рано піти з життя": рідні Віри Глаголєвої розповіли про її боротьбу з хворобою

У минулі вихідні в Москві попрощалися з актрисою і режисером Вірою Глаголєвої, яка раптово померла на 62-му році життя.

Глаголєва страждала від онкологічного захворювання, але намагалася не афішувати цю інформацію спростовувала чутки про тяжкий діагноз. Колишній чоловік старшої дочки артистки Анни Нахапетової Єгор Сімачов розповів, як Глаголєва боролася з серйозною недугою, передає "СтарХит".

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За словами екс-коханого Анни Нахапетової, який також хворів на рак, вони з Вірою Глаголєвої чудово розуміли один одного. Глаголєва нікому не скаржилася на свою хворобу і, як вважає Єгор, підозрювала, що може рано піти з життя.

"Мені пощастило, я видерся. Вона немає. Це було її рішення, вона знала з самого початку, на що йде і чим це скінчиться. Звичайно, і вона, і ми всі сподівалися на краще. Ми святкували кожне успішне завершення перевірок, і моїх, і її. Ми вірили, що все буде добре", – поділився він.

Сімачов заявив, що "з самого початку Віра прийняла рішення в своїй душі": "Піти так. Як личить справжньому, великому артистові. Вона змагалася, боролася до останнього подиху, вона ніколи не здавалася. Ми всі будемо брати з неї приклад".

Єгор Сімачов також зазначив, що Віра Глаголєва важко переживала втрату близьких людей, але намагалася не показувати свої страждання. "Догляд мами, тата, потім і рідного і дорогого улюбленого брата Борі підкосила її існування, але цього ніхто не міг побачити. Її життя було свідченням того, що якщо ти – актор, то грай поки ти дихаєш, поки публіка дивиться на тебе", – поділився він.

За свою акторську кар'єру, з 1975 по 2009 рік, Глаголєва знялася в 48 фільмах і серіалах. Вона була успішним продюсером - її проект 2009 року "Одна війна" отримав нагороду за режисуру на міжнародному фестивалі телевізійних фільмів в Монте-Карло і отримав гран-прі на міжнародному кінофестивалі в Ліможі. Всього фільм завоював близько 30 нагород.