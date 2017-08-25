Глава польського уряду про Макрона: Його зарозумілі коментарі є результатом відсутності досвіду

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло звинуватила президента Франції Еммануеля Макрона у відсутності політичного досвіду та заявила, що його попередні коментарі щодо міжнародної ізоляції Польщі були «зарозумілими».

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Шидло.

«Я пораджу президенту бути більш поміркованим... Можливо, його зарозумілі коментарі є результатом відсутності досвіду, - заявила Шидло. - Я пораджу президенту зосередити увагу на справах своєї країни, можливо, він зможе досягти тих самих економічних результатів і такого ж рівня безпеки для своїх громадян, які гарантовані Польщею»

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Вона додала, що Макрон, який звинуватив націоналістичний уряд Польщі у відмові від цінностей Європейського Союзу, «не буде приймати рішення про майбутнє Європи», але це буде рішення усіх членів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, під час своєї поїздки до Центральної Європи президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Польща перебуває на шляху самоізоляції в Європі.

Макрон сказав, що Варшава рухається у протилежному напрямку до Європи щодо численних питань та не зможе визначити шлях майбутнього Європи.

Він назвав помилковою відмову Польщі змінити свою позицію щодо перегляду директиви блоку щодо працівників, яка, за словами французького лідера, призводить до "соціального демпінгу та недобросовісної конкуренції".