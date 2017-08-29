У Британії вперше в історії на професійному стадіоні провели змагання з квідичу (відео)

У Великобританії вперше в історії на професійному стадіоні провели змагання із квідичу - гри, в яку грав відомий літературний персонаж Гаррі Поттер. Про це йдеться у сюжеті ТСН. Вісім команд із усієї країни зібралися, аби визначити чемпіона на стадіоні, де зазвичай грають у регбі.

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Галявиною гасали молодики із затиснутою між ногами, як мітла, палицею. Літати гравці не могли, проте в усьому іншому все було, як у книжках. В командах по 21 гравцеві, один м'яч вони намагаються закинути в кільце суперника, а іншим - вибити гравців команди-суперника.