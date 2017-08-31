Хімічна загроза: над затопленим Х’юстоном шириться отруйне повітря (відео)

Нова причина для паніки в Техасі - пожежа на хімічному заводі неподалік Г'юстона. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

З отруєнням у лікарні - 15 людей. Мешканців застерегли у жодному разі не наближатися до заводу - особливо з того боку, звідки дме вітер.

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У повітрі опинилась надзвичайно токсична речовина, склад якої поки не вдалося визначити.

Черги із рятувальників-добровольців вишикувались на дорогах штату.

Як повідомляв УНІАН, на хімзаводі в Х'юстоні, що постраждав від урагану, прогриміли вибухи і почалася пожежа.