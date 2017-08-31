Хімічна загроза: над затопленим Х’юстоном шириться отруйне повітря (відео)
20:26, 31 серпня 2017Світ
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У повітрі опинилась надзвичайно токсична речовина, склад якої поки не вдалося визначити.
Хімічна загроза: над затопленим Г’юстоном шириться отруйне повітря
Нова причина для паніки в Техасі - пожежа на хімічному заводі неподалік Г'юстона. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
З отруєнням у лікарні - 15 людей. Мешканців застерегли у жодному разі не наближатися до заводу - особливо з того боку, звідки дме вітер.
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У повітрі опинилась надзвичайно токсична речовина, склад якої поки не вдалося визначити.
Черги із рятувальників-добровольців вишикувались на дорогах штату.
Як повідомляв УНІАН, на хімзаводі в Х'юстоні, що постраждав від урагану, прогриміли вибухи і почалася пожежа.
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