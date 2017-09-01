Заради кар'єри сина і великого футболу Мадонна переїжджає до Португалії, співачка оселиться у своєму новому палаці

Мадонна збирається переїхати в Португалію заради свого молодшого сина Девіда Банди. Хлопчика прийняли вчитися в молодіжну академію футбольного клубу «Бенфіка», і майже вся родина збирається влаштуватися в Лісабоні, передає Mail On Sunday.

Перегляд в «Бенфіку» 11-річний Девід пройшов навесні 2017 року, а влітку провів тиждень на зборах, де, за словами інсайдера, «вразив усіх своїм видатним талантом». До надходження в спортивну школу хлопчик грав у футбол в США, за дитячу команду Нью-Йорка Downtown UnitedSoccer Club, де також досягнув значних результатів.

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У червні співачка придбала будинок (а вірніше, палац) у португальській столиці за більш ніж мільйон доларів, що підтверджують і місцеві ЗМІ. Діти Мадонни – Девід, 11-річна Мерсі Джеймс і 4-літні Стелла і Естер - будуть вчитися в престижному французькому ліцеї (вартість навчання в ньому становить 38,5 тисяч доларів в рік).

Переїзд із США відбудеться вже у вересні, з початком нового навчального року. Старша дочка співачки 20-річна Лурдес Леон залишиться в Америці, де робить модельну кар'єру і вчиться в театральному училищі, а старший син 17-річний Рокко живе в Лондоні зі своїм батьком Гаєм Річі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в серпні Рокко повернувся до матері, до дня її народження.