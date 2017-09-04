Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що «незадоволений» і готовий виступити проти Росії, якщо російська влада підтримає «шайтанів» у М'янмі.

Про це він заявив у своєму Інстаграмі, коментуючи вбивство кілька сотень мусульман народу рохінджа в М'янмі.

«Чому російські ЗМІ мовчать! Якщо в Європі десь підривають, вбивають, відразу наші доблесні ЗМІ виступають. А коли за три дні вбито кілька тисяч людей - всі мовчать. Думаєте, я задоволений? Ні, звичайно. Я дуже незадоволений», - заявив Кадиров.

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«Навіть якщо Росія буде підтримувати тих шайтанів, які скоюють злочини, я проти позиції Росії. У мене є своє бачення, своя позиція», - додав він.

Він повідомив, що в питанні М'янми йому ближче позиція президента Туреччини Ердогана і він його підтримує.

«Я більше ніж упевнений, що сьогодні ніхто не буде підтримувати вбивць і насильників, але є певні нюанси державної політики, тому ми повинні з розумінням ставитися до того, що відбувається, і як себе ведуть державні діячі та політики», - підкреслив він.

Він також розповів, що йому багато пишуть про необхідність «ввести війська» в М'янму. Кадиров підкреслив, що це неможливо, так як він одноосібно не може прийняти таке рішення.

За його словами, була б його воля, він «ударив би» і знищив тих, хто «вбиває дітей, жінок, літніх людей».

Раніше Кадиров коментував ситуацію в М'янмі, засудивши те, що відбувається в цій країні. 1 вересня він написав про жорстокі розправи над мусульманами, підкресливши, що такої жорстокості «людство не бачило з часів Другої світової війни».

Також він назвав дії влади «кривавими» і закликав їх зупинити. «Каральні операції та санкціоновані владою масові погроми відрізняються особливою жорстокістю», - підкреслив глава Чечні.

3 вересня сотні людей вийшли до посольства М'янми в Москві на неузгоджений мітинг проти дій влади цієї країни. Протестувальники скандували «Аллаху Акбар». Поліція розганяла людей, обмежившись усним попередженням про те, що акція не санкціонована та її учасникам потрібно розійтися.

25 серпня МЗС Росії висловлював підтримку урядовим силам М'янми, а представників рохінджа назвав «бойовиками».

«25 серпня бойовики так званої «Армії порятунку рохинджей Ракхайн» здійснили серію скоординованих нападів на поліцейські дільниці і армійські підрозділи, розташовані в трьох прикордонних з Бангладеш округах Ракхайнської національної області (РНО) М'янми. В результаті зіткнення загинуло 11 м'янманських силовиків, є жертви серед цивільного населення. Рішуче засуджуємо цю збройну вилазку, спрямовану на підрив зусиль м'янманської влади і міжнародного співтовариства щодо стабілізації становища в РНО. Висловлюємо підтримку зусиллям уряду М'янми, що вживаються з метою нормалізації обстановки», - йдеться в повідомленні.

В управлінні верховного комісара ООН у справах біженців повідомили, що з М'янми в Бангладеш втекли близько 73 тисячі представників народності рохінджа, мусульман по вірі, які піддаються насильству.