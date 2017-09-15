США закликали Росію і Китай впливати на КНДР

Держсекретар США Рекс Тіллерсон, заявив, що Росія, як найбільший наймач робітників з КНДР, повинна вплинути на ситуацію з північнокорейськими ракетними пусками. У п'ятницю за ініціативою США і Японії відбудеться засідання Радбезу ООН по Кореї, пише Російська служба ВВС.

Пхеньян у п'ятницю знову запустив ракету над Японією, яка пролетіла над островом Хоккайдо, перш ніж приземлитися в Тихому океані.

Тіллерсон закликає Китай і Росію до "конкретних заходів" з метою вплинути на Північну Корею.

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"Китай поставляє в КНДР майже всю її нафту. Росія більше всіх інших користується найманою працею північнокорейських робітників", - йдеться в заяві Тіллерсона.

"Китай і Росія повинні дати зрозуміти, що не сприймають ці нерозважливі пуски ракет, і прийняти заходи", - заявив Тіллерсон.

За ініціативою США і Японії в п'ятницю відбудеться зустріч Ради безпеки ООН.

Японія "не сприймає таких провокаційних і небезпечних дій", заявив прем'єр-міністр Сіндзо Абе. Ракета впала у море приблизно зі дві тисячі кілометрів на схід від острова Хоккайдо.

Представник МЗС Китаю Хуа Чуньин закликала вирішувати проблему КНДР мирним шляхом, також засудивши запуск. Те, що Китай хоче вирішити проблему, не повинно викликати сумнівів, так як країна багатьом жертвує заради виконання резолюції Ради безпеки, передає агентство Рейтер слова представника МЗС Китаю.