В ООН наголошують на зростанні кількості людей, які потерпають від голоду

Кількість людей у світі, які потерпають від голоду, в 2016 році у порівнянні з попереднім роком зросла. Такими є дані дослідження, проведеного трьома структурними підрозділами ООН - Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП). Вони вказують, що торік у світі налічувалося 815 мільйонів людей, які потерпають від дефіциту їжі. Це становить одинадцять відсотків населення планети. Роком раніше таких людей у світі налічувалося 777 мільйонів, пише DW.

У звіті трьох організацій, який був оприлюднений у п'ятницю, 15 вересня, вказується, що минулого року кількість людей, що потерпають від голоду, зросла вперше за понад десять останніх років. У 2005 році їх було зафіксовано 926 мільйонів осіб, і у наступні роки ця цифра постійно зменшувалася. В ООН пояснюють різке загострення проблеми голоду у світі воєнними конфліктами та кліматичними змінами.

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ЮНІСЕФ, ВООЗ та ВПП зазначають, що поки незрозуміло, чи є це зростання трендом або ж тимчасовим явищем, проте наголошують, що воно "становить значний виклик для зобов'язань міжнародної спільноти побороти голод до 2030 року".

В абсолютних цифрах найбільше людей, які потерпають від голоду, живуть в Азії - 520 мільйонів. Проте частка таких людей є найвищою в Африці, де від голоду потерпають 20 відсотків населення або 243 мільйони осіб. У Східній Африці частка людей, які потерпають від голоду, сягає майже 34 відсотків.