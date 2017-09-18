Підпали лісів і отруєння води: французька поліція прогнозує нові типи терактів - ЗМІ

МВС Франції підготувала секретний прогноз на 7 сторінок, у якому стверджується, що мусульманські терористи у Європі перейдуть до ударів з потенційно величезним збитком і порівняно нескладною організацією.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Le Parisien, передає Еспресо.

Головні загрози - це підрив поїздів і псування шляхів, підпали лісів, а також отруєння продуктів і води.

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При цьому автори документа посилаються на пропагандистські матеріали ісламістів, в яких ті закликають прихильників завоювати довіру невіруючих і приховувати свої радикальні погляди, а вже після цього переходити до терактів.

Поліція робить висновок, що це призведе до зростання атак з боку терористів-одинаків. У звіті закликають посилити заходи безпеки, здатні запобігти або обмежити подібні атаки.

Вирішено посилити охорону залізниць, шкіл, університетів і туристичних об'єктів.

Генеральне управління національної поліції також нагадало про можливість нападів на автомобілях. У поліції закликають "негайно повідомляти про будь-якому підозрілу поведінку" і "про всі викрадення транспортних засобів", а також більш ретельно перевіряти документи при оренді авто.