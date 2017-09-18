Легендарний Бенксі розбурхав Лондон двома новими графіті (фото)

Два нових графіті відомого вуличного художника Бенксі з'явилися в центрі Лондона, повідомляє Бі-бі-сі.

Роботи, які прикрасили міські стіни біля Культурного центру Барбікан, приурочені до відкриття виставки американського художника Жана-Мішеля Баскія. Нью-Йоркський художник помер в 1988 році у віці 27 років через передозування наркотиків.

У своєму "Інстаграмі" Бенксі охарактеризував як "неофіційну колаборацію" з виставкою. У підписі до фото з графіті "Колесо огляду" Бенксі написав: "Велика виставка Баскія відкривається у центрі Барбікан - місці, яке зазвичай прагне стерти графіті зі своїх стін".

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Виставка "Баскія: справжній бум" відкривається в Культурному центрі Барбікан 20 вересня, вона заявлена як "перша масштабна експозиція американського художника у Великобританії".

Жан-Мішель Баскія спочатку прославився як графіті-художник, а потім як успішний неоекспресіоніст.

Адміністрація лондонського району Сіті, на території якого знаходиться центр Барбікан, заявляє, що ще не вирішила, як вчинити з двома роботами Бенксі. "Ми обговоримо це питання з колегами та мешканцями району найближчим часом", - заявив представник влади.