У Мехіко після потужного землетрусу ввели надзвичайний стан

Міністерство внутрішніх справ Мексики оголосило надзвичайний стан у Мехіко після землетрусу магнітудою 7,1, що стався у вівторок на півдні Мексики. Про це йдеться на сайте уряду республики, передає ТАСС.

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"На основі цього оголошення владі будуть розташовувати ресурсами для задоволення потреб постраждалого населення в продовольстві, житло та охороні здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, потужний землетрус магнітудою 7,1 стався ввечері, 19 вересня, на півдні Мексики. Підземні поштовхи відчувалися в столиці країни Мехіко, яка знаходиться в 120 км від епіцентру землетрусу.

Міжнародний аеропорт імені Беніто Хуареса призупинив роботу.

Нагадаємо, що найпотужніший землетрус в цьому регіоні відбулося 19 вересня 1985 року. Його магнітуда була 8.1 балів. Тоді в Мехіко загинули більше 9.5 тисяч осіб.