З Росії до Північної Кореї в обхід санкцій вирушили вісім танкерів з паливом - Reuters

Щонайменше вісім навантажених паливом північнокорейських танкерів з Росії вирушили до КНДР. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

Танкери вийшли з російських портів Владивосток і Находка і вказали Китай та Південну Корею в якості пунктів призначення в Інформаційній системі державного портового контролю.

Проте потім судна опинилися поблизу північнокорейських портів Кімчхек, Чхонджин, Хиннам і Раджин. Жоден з танкерів потім не відправився до Китаю, а більшість повернулася в Росію.

Читайте такожСША знищать Північну Корею в разі необхідності - постпред США в ООН

Всі вони були завантажені дизельним паливом, повідомило джерело в компанії, що обслуговує судна у Владивостоці. Їх вантажопідйомність становила від 500 до 2000 тонн.

Одним з таких судів був Ma Du San, яким володіє північнокорейська компанія Korea Kyongun Shipping Co. 20 травня цього року танкер вийшов з порту у Владивостоці, перед цим на нього завантажили 545 тонн суднового палива, що надійшло з Хабаровського нафтопереробного заводу. Це підприємство належить Незалежній нафтогазовій компанії (ННК).

За документами, зареєстрованими в російській Інформаційній системі державного портового контролю, наступним пунктом призначення судна повинен був стати китайський порт Чжаньцзян, а згідно з накладної - південнокорейський Пусан.

Проте після виходу з Владивостока танкер був помічений в межах північнокорейського порту Кімчхек.

Читайте такожРадбез ООН затвердив нові санкції проти КНДР

Американські чиновники розповіли агентству, що Пхеньян часто використовує такі прийоми для обходу міжнародних торговельних санкцій, запроваджених через ядерні програми КНДР.

Зміна маршруту і складний ланцюжок різних фірм-вантажовласників, у тому числі офшорних, які беруть участь у постачаннях, може ускладнити спроби перевірити, скільки палива поставляється Північній Кореї, і чи дотримуються обмеження на імпорт у рамках санкцій ООН.