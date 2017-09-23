Уряд Литви втратив більшість у парламенті: коаліцію залишила Соціал-демократична партія

Уряд Литви втратив більшість у парламенті після того, як правлячу коаліцію вирішив залишити молодший партнер - Соціал-демократична партія (ЛСДП).

Як повідомляє Deutsche Welle, рада ЛСДП прийняла рішення залишити правлячу коаліцію із «Союзом селян та зелених» у суботу, 23 вересня. Це рішення підтримали 140 членів ради ЛСДП, проти висловилися 46.

«Така, як сьогодні, партія (ЛСДП) не потрібна. Це показують результати виборів, заморожені рейтинги, це показують люди», - заявив лідер соціал-демократів Гінтаутас Палуцкас.

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За його словами, партія готова підтримувати уряд «селян» у вирішенні актуальних питань. Раніше Палуцкас заявляв, що в разі виходу з коаліції головам комітетів Сейму буде дано тиждень на прийняття рішення про залишення посад. ЛСДП також делегувала в уряд трьох міністрів - юстиції, економіки і закордонних справ.

Тим часом, уряд країни планує працювати до наступних виборів.

«Є всі передумови для нашого уряду продовжити роботу до наступних загальних виборів 2020 року», - заявив прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс.