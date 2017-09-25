У Малі в результаті атаки на гумконвой загинули миротворці ООН
Миротворці супроводжували гуманітарний конвой. Вибух стався, коли вони проїжджали між містами Анефіс і Гао.
В У Малі, щонайменше, три миротворця ООН загинули і ще п'ятеро осіб були поранені в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою.
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Про це повідомляє телеканал Aljazeera з посиланням на багатопрофільну комплексну місію ООН зі стабілізації в Малі (MINUSMA).
Миротворці супроводжували гуманітарний конвой. Вибух стався, коли вони проїжджали між містами Анефіс і Гао.
"Наші думки, перш за все, з сім'ями і близькими загиблих. Ми заявляємо про нашу повну підтримку для них під час цього болючого випробування", - сказав Коен Девідс, глава MINUSMA.
Він додав, що "місія буде використовувати всі засоби для забезпечення справедливості".