В Японії розпустили нижню палату парламенту

Імператор Японії Акіхіто офіційно розпустив нижню палату парламенту за поданням прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе, оголосив голова палати Тадамори Осіма. Про це повідомляє РБК з посиланням на телеканал NHK.

Як передає телеканал, виборча кампанія нового скликання нижньої палати парламенту формально розпочнеться 10 жовтня, а саме голосування відбудеться 22 жовтня. Деякі опозиційні депутати бойкотували сесію і звинуватили прем'єр-міністра, який ініціював розпуск палати представників, у боязні відкритої критики і дебатів із політичними супротивниками.

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За інформацією газети Japan Times, про розпуск палати парламенту було оголошено на її екстренній сесії 28 вересня. Видання зазначає, що розпуск палати дозволить прем'єр-міністрові Абе підготуватися до протистояння з опозицією.

Абе пояснював своє рішення необхідністю заручитися підтримкою виборців на просування своєї економічної політики та підвищення споживчого податку, також він говорив про необхідність реагувати на загрози з боку Північної Кореї.