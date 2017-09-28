МВС Білорусі взялося за іноземних туристів: готельєрів зобов'язали звітувати про заселення іноземців

У Білорусі адміністрації готелів, санаторіїв та інших установ зобов'язали повідомляти в МВС про здачу в оренду приміщень для іноземців протягом трьох годин з моменту поселення. Про це повідомляє прес-служба МВС Білорусі.

Читайте такожЧому стає небезпечно їздити в БілорусьДана вимога набуває чинності 1 жовтня і пов'язана зі змінами в законі про перебування іноземців в Білорусі, а також в законах про питання вимушеної міграції.

Повідомляти правоохоронцям про всіх іноземців зобов'язані представники готелів, санаторно-курортних і оздоровчих організацій, агроекотуристичні комплекси та інші власники житла, які здають приміщення в оренду іноземним туристам.

"З 1 жовтня 2017 року така інформація повинна передаватися за допомогою інформаційних ресурсів (систем) Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь або єдиного порталу електронних послуг загальнодержавної автоматизованої інформаційної системи протягом трьох годин після надання житлових приміщень для проживання іноземців, які тимчасово перебувають в Республіці Білорусь", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, 24 серпня при невідомих обставинах в Білорусі, співробітниками ФСБ РФ був викрадений українець Павло Гриб. Пізніше він був виявлений в краснодарському СІЗО. Росіяни інкримінують йому тероризм. У Білорусі не визнають своєї причетності до викрадення українського громадянина і не надають пояснень того, що сталося.