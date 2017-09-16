Україна добивається пояснень Білорусі щодо арешту українця Гриба спецслужбами РФ на її території - Клімкін

Білоруські дипломати не надали пояснень щодо арешту 19-річного громадянина України Павла Гриба співробітниками російських спецслужб у цій країні. Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав під час спілкування з журналістами, що транслювалося на одному з телеканалів.

Читайте такожУкраїна закликала комісара Ради Європи з прав людини вжити заходів для звільнення Павла ГрибаЗокрема, його запитали, чи є відповідь білоруської сторони стосовно того, чому і як російські спецслужби арештували Гриба на території Білорусі.

"Відповіді поки що нема. Ми одразу звернулись до Білорусі. Я розмовляв з міністром закордонних справ. Зараз ми намагаємося отримати цю відповідь. Нас надзвичайно турбує ця ситуація, оскільки ми розуміємо, що російські спецслужби працюють на території Білорусі, і ми маємо зрозуміти, яку небезпеку це створює для наших громадян", - наголосив Клімкін.

У зв'язку з цим міністр нагадав, що МЗС відповідає за безпеку українських громадян за кордоном, і тому українцям необхідно дати відповідні поради щодо відвідування Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Дівчина ж повинна була приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, батько поїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ ("терористичний акт"), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня Гриб-старший повідомив, що сина утримують у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

В МЗС України заявляли, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба. 11 вересня адвокат Андрій Сабінін провів зустріч з юнаком.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

15 вересня в МЗС повідомили, що Гриба перевели зі слідчого ізолятора до медзакладу.