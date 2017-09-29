Мей запевнила в підтримці Лондоном союзників у разі агресії

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей запевнила, що її країна продовжить дотримуватися своїх зобов'язань у сфері безпеки перед державами-членами Європейського Союзу навіть після виходу зі складу блоку, як повідомляє DW.

"Сполучене Королівство безумовно віддане зобов'язанням щодо підтримання безпеки у Європі. Ми продовжимо надавати допомогу та підтримку державам-членам ЄС, які є жертвами військової агресії, тероризму або природних чи антропогенних катастроф", - заявила Мей у п'ятницю, 29 вересня, виступаючи перед контингентом збройних сил Великобританії, який дислокований у Естонії в рамках багатонаціонального батальйону НАТО, інформує агентство Reuters.

Читайте такожВелика Британія готова виплатити ЄС за Brexit 20 мільярдів євро

Прем'єрка Великобританії наголосила, що "коли така країна як Росія свідомо порушує міжнародний порядок, який базується на праві і над створенням якого ми так тяжко працювали, ми повинні об'єднатися з нашими союзниками для захисту цієї міжнародної системи".

Нагадаємо, під час саміту НАТО у липні 2016 року у Варшаві було ухвалено рішення про розміщення чотирьох багатонаціональних батальйонів на ротаційній основі в країнах Балтії та у Польщі. Цей крок став одним із заходів у рамках стратегії НАТО зі зміцнення своїх східних кордонів та у відповідь на агресивні дії Росії, зокрема, анексію нею Криму та військову агресію на Сході України.