У Каліфорнії шматок скелі розміром із багатоповерхівку вбив британця (відео)

Адміністрація національного парку Йосеміті в американському штаті Каліфорнія назвала ім'я чоловіка, загиблого при обвалі з гранітної скелі Ель-Капітан. Загиблим виявився 32-річний валлієць Ендрю Фостер, передає Бі-бі-сі.

За словами очевидців, від скелі відколовся шматок "розміром з багатоповерховий будинок". Скелелази виявилися "не в тому місці, не в той час", - прокоментував нещасний випадок представник парку.

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Жінка, яка підкорювала скелю разом із Фостером - ймовірно, його дружина - госпіталізована у критичному стані.

Причина масштабного обвалу, який стався в середу, 27 вересня, досі не встановлені. Гора Ель-Капітан складається з граніту, і настільки сильні обвали на ній відбуваються рідко.

"Я побачив шматок каменю розміром з багатоповерховий будинок - не менше ніж 30 на 30 метрів. Він раптово відокремився від стіни, ніщо цього не віщувало", - розповів журналістам скелелаз Пітер Заброк.

В момент обвалу, який стався недалеко від популярної у скелелазів траси Уотерфолл-Раут, на скелю забиралися близько 30 чоловік, багато знімали відео і фотографували. Більшість з них знаходилися вище лінії обвалу, коли він стався.

Слідом за першим обвалом послідували ще декілька. За чотири години, за даними парку, їх сталося сім.

Смертельні інциденти на скелях парку Йосеміті відбуваються досить рідко. За офіційними даними управління парків і заповідників США, в парку відбувається близько ста нещасних випадків на рік, але вони рідко закінчується загибеллю людей. У період з 1970 по 1990 рік смертельних випадків було всього 50.

Останній смертельний випадок на Ель-Капітан стався в 2013 році, а до цього - в 1999.

На Ель-Капітан великі обвали трапляються порівняно рідко. У 2013 році геологи досліджували Ель-Капітан у спробі пояснити це явище. Вони з'ясували, що поверхня гранітної скелі у деяких точках слабкіше, ніж в інших місцях.

Як повідомляв УНІАН, у травні американець, який раніше пережив навалу на Евересті, загинув при другому сходженні.