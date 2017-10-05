Один із останніх оплотів ІД: в Іраку вибили бойовиків із захопленої з 2014 року Хавіджі (фото)

Іракське командування повідомило про проведення успішної операції по звільненню міста Хавіджа, одного з останніх населених пунктів, захоплених бойовиками угруповання "Ісламська держава", повідомляє Бі-бі-сі.

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За словами військових, у ході операції були вбиті 196 бойовиків ІД і звільнені 98 навколишніх сіл. Територія, на якій проживають десятки тисяч мирних жителів, перебувала під контролем терористичного угруповання з 2014 року.

Після цієї операції всього один іракський регіон як і раніше знаходиться під контролем ІД - смуга, що пролягає уздовж західного кордону з Сирією. ІГ також продовжує контролювати деякі сирійські території.

Іракська армія, поліція та воєнізовані структури, які брали участь у боротьбі проти ІД, звільнили центр Хавіджі і продовжують наступ, - заявив командир операції генерал-лейтенант Абдель Амір Яралла.

Державне телебачення повідомило про повне звільнення Хавіджі. У вівторок, 3 жовтня, іракські війська захопили авіаційну базу в південній частині міста, яка використовувалася в якості навчального табору бойовиками ІД.

Як повідомляв УНІАН, іракська армія в останні місяці вела безперервний наступ на позиції "Ісламської держави", у липні цього року після дев'ятимісячної облоги їм вдалося звільнити друге за величиною іракське місто Мосул.