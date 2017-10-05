Іспанський суд заборонив парламенту Каталонії засідати щодо незалежності

Конституційний суд Іспанії у п'ятницю, 5 жовтня, тимчасово заборонив парламенту Каталонії проводити засідання, на якому було заплановано розглянути питання проголошення незалежності регіону. Засідання заплановане на 9 жовтня, зазначає Deutsche Welle.

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон звинуватив Європейський Союз у недостатньо жорсткій критиці дій іспанської поліції проти жителів Каталонії, які взяли участь у несанкціонованому владою в Мадриді референдумі щодо незалежності 1 жовтня.

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"Мене засмучує, що ЄС не піддає більш різкій критиці дії поліції. Порушені основні свободи європейських громадян, але ЄС не реагує. Якби те ж саме відбулося б у Туреччині, Польщі або Угорщини, це викликало б величезне обурення", - заявив він в четвер, 5 жовтня, німецькій газеті Bild.

Раніше Пучдемон неодноразово закликав Європейський Союз стати посередником в переговорах між центральним іспанським та каталонським урядами, але в ЄС вважають це виключно внутрішньоіспанською проблемою.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність регіону, який центральна влада Іспанії назвала нелегітимним.

Іспанська поліція жорстко протидіяла виборчому процесу, вилучаючи урни для голосування і бюлетені. На деяких дільницях сталися зіткнення правоохоронців з активістами. Поліція застосовувала гумові кулі, кийки. За повідомленнями влади, було травмовано близько 900 осіб.

В уряді Каталонії заявили, що близько 90% виборців проголосували за незалежність регіону.