Фото вбитого російського посла Карлова використали у грі про Бетмена

Творці гри Batman: The Enemy Within використали фотографію вбитого російського посла Андрія Карлова. На це звернув користувач Bro Team Pill в Twitter.

«Отже, Telltale просто використали фотографію вбитого російського посла в своїй грі про Бетмена», — написав автор посту.

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I CAN'T



I JUST CANSNDFJKHYRE pic.twitter.com/w2W00tHJFQ — SteeScribbles (@SteeScribbles) October 5, 2017

Як передає РБК, російський МЗС буде домагатися видалення з гри Batman: The Enemy Within фотографії Карлова, вбитого в Туреччині грудні 2016 року

«Зробимо все, щоб фотографія була видалена», — заявила представник МЗС Росії Марія Захарова.

Раніше український телеканал не впорався з ім'ям екс-президента.