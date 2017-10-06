Фото вбитого російського посла Карлова використали у грі про Бетмена

15:52, 06 жовтня 2017
Світ
0 0

Російський МЗС буде домагатися видалення з гри Batman: The Enemy Within фотографії Андрія Карлова.

У студії Telltale поки ніяк не прокоментували інформацію / twitter.com/BroTeamPill

Творці гри Batman: The Enemy Within використали фотографію вбитого російського посла Андрія Карлова. На це звернув користувач Bro Team Pill в Twitter.

«Отже, Telltale просто використали фотографію вбитого російського посла в своїй грі про Бетмена», — написав автор посту.

Читайте такожУ Туреччині знайшли імовірних організаторів вбивства російського посла - ЗМІ

Як передає РБК, російський МЗС буде домагатися видалення з гри Batman: The Enemy Within фотографії Карлова, вбитого в Туреччині грудні 2016 року

«Зробимо все, щоб фотографія була видалена», — заявила представник МЗС Росії Марія Захарова.

Раніше український телеканал не впорався з ім'ям екс-президента.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #посла Карлова вбили в Туреччині#в Туреччині вбили російського посла#фото російського посла в грі про Бетмена#посол Карлов в грі про Бетмена