Росія купувала рекламу в Facebook, але її вплив на вибори в США був незначним - гендиректор Avast

Росія, швидше за все, дійсно спонсорувала рекламу у Facebook для здійснення впливу на президентські вибори у США, але цей вплив був незначним.

Таку думку в інтерв'ю ТСН заявив головний виконавчий директор компанії Avast Вінсент Стеклер.

"Думаю, якийсь вплив вона справила. Я вірю, що Росія спонсорувала рекламу, але я вважаю, що реклама на Facebook має незначну цінність", - сказав Стеклер.

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На думку гендиректора Avast, що дійсно було, так це поширення негативної інформації про кандидатів у президенти США.

"Очевидно, не прямо Росією, але, наприклад, через Wikileaks в дуже зручний час. Відверто кажучи, я не думаю, що це змінило результати виборів – у нас було двоє дуже непопулярних кандидатів", - сказав Вінсент Стеклер.

За даними Facebook, політичну рекламу у соцмережі побачили 10 мільйонів користувачів. Виконавчий директор Avast вважає, що мова йде про 10 мільйонів переглядів, а не окремих людей, які її подивилися.

"Ми можемо припустити, що, коли йдеться про політичні кампанії, реклама набирає мільярди переглядів, так що 10 мільйонів – це не так вже й багато. Згідно з дослідженням Pew Research Center – одного з найбільших центрів США – з людей, які отримують новини з соцмереж, тільки 4% вірять їм. Так що, у вас може бути багато переглядів, але люди не вірять цьому", - зазначив Стеклер.

Директор служби безпеки Facebook Алекс Стамос заявляв, що більшість рекламних оголошень були зосереджені на те, щоб посилити соціальні та політичні розбіжності в американському суспільстві – це були висловлювання на тему заборони зброї, ЛГБТ-спільноти або нелегальної імміграції.

Вінсент Стеклер звернув увагу на те, що люди в соціальних мережах в основному отримують ті меседжі, які вони хочуть почути, бо так влаштований один з алгоритмів Facebook.

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"Ви хочете, щоб люди щось лайкнули або клікнули на щось - і ви не досягнете цього, пропонуючи їм щось, з чим вони не згодні. Тобто, ми можемо припустити, що ці меседжі були показані людям, які вже в це вірили. Так що це, ймовірно, не змінило думок", - сказав він ТСН.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня компанія Facebook повідомила, що виявила та вилучила близько 3000 політичних рекламних оголошень на суму 100 тис. доларів. Вони були розміщені з липня 2015 року по травень 2017 року і оплачені з 470 фейкових сторінок і облікових записів, пов'язаних один з одним і, ймовірно, управлялися з Росії.

28 вересня Twitter оголосив про блокування понад 200 облікових записів в зв'язку з розслідуванням можливого втручання Росії у президентські вибори в США.

1 листопада керівництво Facebook і Twitter дадуть свідчення перед комітетом американського Конгресу, що займаються розслідуванням втручання Москви у президентські вибори в США. Чи отримає подібне запрошення Goggle поки невідомо.