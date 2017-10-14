Путін відкрив фестиваль молоді, учасники якого поїдуть в окупований Крим
21:27, 14 жовтня 2017Світ
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Сам фестиваль пройде в Росії, але його учасників також повезуть в анексований Крим.
REUTERS
Президент Росії Володимир Путін взяв участь у відкритті російського «Всесвітнього фестивалю молоді і студентів», учасникам якого обіцяють відвідування анексованого Криму. Про це інформує сайт президента Росії, передає Крим. Реалії.
Читайте такожНімецькі депутати спростували інформацію про візит до окупованого КримуЗазначається, що фестиваль пройде з 14 по 22 жовтня в Росії. У плані заходів -відвідування анексованого Криму.
Раніше Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону, посольство України в Молдові і посольство України в Туреччині закликали учасників і делегатів російського «Всесвітнього фестивалю молоді і студентів» не відвідувати анексований Крим у рамках заходу.
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