У Бразилії школяр, якого дражнили "смердючкою", влаштував стрілянину: не менше двох осіб загинули

У Бразилії в місті Гоянія підліток влаштував стрілянину в школі. В результаті не менше двох учнів школи загинули, ще чотири людини отримали поранення, передає 112.ua.

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Повідомляється, що поранені учні знаходяться в лікарні штату Гойас в центральній частині Бразилії. Відзначається, що учень є сином військового поліцейського. Перед нападом він взяв вдома зброю. Він відкрив вогонь в перерві між уроками, діставши зброю з рюкзака.

Однокласник стрілка заявив, що той "потерпав від знущань". "Персонал називав його "смердючкою" через те, що він не користався дезодорантом", - сказав учень.

Він додав, що стрілець не мав конкретної мети, а стріляв по всьому. У поліції зазначили, що стрільця затримали, і зараз розслідуються мотиви нападу.

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