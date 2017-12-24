Екс-президент Польщі назвав Смоленську катастрофу "нещасним випадком"

Екс-президент Польщі Александр Кваснєвський вважає, що Смоленська катастрофа, в якій загинуло 96 осіб, включаючи президента Польщі Леха Качинського, була нещасним випадком. Про це він сказав в інтерв'ю одному із телеканалів", як пише "Українська правда".

"На мою думку, все, що раніше сказала урядова комісія, якою керував пан Єжи Міллер, це все правильно. Це був нещасний випадок. Було зроблено багато помилок, по моєму, не було жодного вибуху, жодної політичної змови", - вважає Кваснєвський.

"У мене до цієї катастрофи дуже особисте, емоційне ставлення. Але я дивлюся з болем, як ця трагедія політично використовується стільки років", - додав він.

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Він також сказав, що офіційна позиція Польщі не допомагає їй у відносинах з Росією, хоча їхній рівень і так був низьким.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.