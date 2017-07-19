Екс-президенти Польщі попередили про початок диктатури в країні

Колишні президенти Польщі Лех Валенса, Александер Кваснєвський і Броніслав Коморовський вважають реформу судової системи, яку намагається провести правляча партія Право і Справедливість (PiS) Ярослава Качинського, шляхом до диктатури. Про це пише польське видання Wyborcza.pl.

"Ми боремося, оскільки програний бій за Верховний суд буде початком необмеженої тиранії та диктатури нинішнього уряду", - сказано у зверненні. Як зазначають автори звернення, незважаючи на різницю поглядів і партійну приналежність, вони поєднуються в боротьбі проти Качиньського", піднімаються на захист своїх прав заради громадянської солідарності, яка "народилася з найбільшого в історії Європи мирного повстання, польського серпня 1980 року".

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Судова реформа ініціює зміни до трьох законів - про Верховний суд, про Національну судову раду та про Суди загальної юрисдикції. Правляча партія стверджує, що реформа призведе до лікування судової гілки влади від патологій. Нововведення підпорядковують Верховний суд міністерству юстиції і посилюють вплив уряду на призначення голів судів. Опозиція і більшість суддівського корпусу наполягають, що реформа знищує незалежність судів.

У світлі протестів президент Польщі Анджей Дуда заявив, що накладе вето на закон про Верховний суд, якщо не будуть враховані його поправки до цього законопроекту, а також до закону про Національну судову раду. У PiS задекларували, що поправки президента будуть враховані.

Як повідомлялося, Сенат Польщі услід за нижньою палатою парламенту - Сеймом - проголосував за поправки до закону про Національний судовому раді та структурі судів. Нововведення підпорядковують Верховний суд країни міністерству юстиції і посилюють вплив уряду на призначення голів судів. Польська опозиція різко розкритикувала зміни в системі правосуддя.

16 липня найбільших містах Польщі тисячі людей вийшли на акції протесту проти судової реформи. У них взяли участь прихильники опозиції різних ідеологічних напрямків.