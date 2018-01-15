Трамп вважає себе "найменш расистською особою"

Президент США Дональд Трамп назвав себе "найменш расистською особою" відповідаючи на звинувачення його у расизмі через те, що він назвав бідні країни Африки "брудними дірами".

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Він знову заперечив, що казав приписувані йому слова, утім, не уточнював, що ж саме він говорив чи не говорив, повідомляє CNN.

"Я не расист. Я найменш расистська особа, у якої ви коли-небудь брали інтервью", - заявив Трамп журналістам.

Як повідомляв УНІАН, представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл заявив, що заяви президента США Дональда Трампа про країни, з яких приїжджають мігранти, якщо такі дійсно були, є «расистськими».

ам же Трамп погодився, що слова, які він використав на зустрічі щодо міграційної політики США, були жорсткими, але він не називав країни "брудними дірами".