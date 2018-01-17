У Кремлі запевняють, що не мають позиції щодо легалізації приватних військових компаній у РФ

У Кремлі заявляють, що не мають позиції щодо легалізації приватних військових компаній у РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам: «Я не можу вам якусь позицію озвучити. Кремль не ініціював такий законопроект. Тому і мені невідомо про те, що якісь законопроекти зараз існують».

На запитання, чи визнають у Кремлі діяльність приватних військових компаній, Пєсков відповів, що «це не питання Кремля, питання, яке не належить до прерогативи Кремля, тому мені нема чого сюди додати».

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Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2017 року голова СБУ Василь Грицак заявив про участь найманців ПВК «Вагнера» у збройних конфліктах на Донбасі і в Сирії. За його словами, СБУ встановила 1 тис. 587 осіб - членів ПВК, а загалом їх близько 5 тис. осіб. Тренувальна база цієї ПВК розташована в Краснодарському краї РФ.

За словами Грицака, «цей проект російських спецслужб дає змогу кремлівським політикам впевнено говорити на публіку і міжнародній спільноті фрази «їх (російських військових) там немає» або «ми їх туди не посилали».

15 січня 2018 року голова МЗС РФ Сергій Лавров запропонував створити законодавчу базу для захисту інтересів росіян, які працюють на приватні військові компанії в інших країнах.

У 2012 році президент РФ Володимир Путін, який займав тоді посаду прем'єр-міністра, підтримав ідею створення системи ПВК, які могли б надавати послуги з охорони об'єктів і тренування іноземних військових за кордоном без участі російської держави.

У жовтні 2014 року в Держдуму РФ було внесено законопроект про приватні військово-охоронні компанії, що регламентує соціальні гарантії службовців таких компаній, завдання, які вони можуть вирішувати, і певні заборони. Однак закон так і не було прийнято.

За інформацією російських ЗМІ, упродовж місяця в Держдуму планується внести черговий проект закону, який легалізує діяльність приватних військових компаній.