У Європарламенті вирішили, кому дістануться місця британських делегатів

Конституційний комітет Європарламенту 23 січня ухвалив рішення про те, як будуть розділені місця британських делегатів після виходу Великобританії з ЄС. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на підсумки засідання комітету, передає РБК.

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Зараз Британія має в Європарламенті 73 делегати - це третя за величиною національна квота, на одному рівні з Італією, на одного депутата менше, ніж у Франції, і на 23 - ніж у ФРН. Після завершення процесу Brexit 46 британських місць будуть «заморожені», а інші 27 розподілені між деякими країнами ЄС. Кількість місць у парламенті залежить від чисельності населення країни, але не повинна перевищувати 96.

По п'ять нових мандатів отримають Франція та Іспанія - число євродепутатів від цих країн зросте до 79 та 59 відповідно. Ще по три місця передадуть Італії і Нідерландам, у яких стане 76 і 29 місць. З 11 до 13 євродепутатів зросте представництво Ірландії.

По одному мандату отримають дев'ять країн: Австрія, Данія, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Хорватія, Швеція та Естонія. Решта 13 членів ЄС нових мандатів не отримають - серед них є і ФРН, що володіє максимально можливими за регламентом 96 місцями.

Нові правила наберуть чинності за підсумками наступних виборів до Європарламенту, які намічені на початок червня 2019 року. За кілька місяців до цього, 29 березня 2019 року, повинен завершитися процес виходу Великобританії з ЄС.

Таким чином число активних євродепутатів буде тимчасово скорочено з 751 до 705 чоловік. Незайняті 46 місць згодом планується розподілити між новими членами Євросоюзу.

Чернетка документа була підготовлена ще у вересні минулого року, однак тоді планувалося тимчасове зменшити кількість депутатів не до 705, а до 700 осіб. У підсумковому документі на одного євродепутата більше отримали Франція, Іспанія, Польща, Нідерланди та Румунія.

Вже у жовтні депутати внесли у проект документа 170 правок. Деякі з них стосувалися розподілу місць між членами ЄС: депутати від різних країн пропонували свої розміри національних квот. Підсумковий документ, за словами Politico, став компромісним.

Як передає власний кореспондент УНІАН, прийнятий Комітетом з конституційних справ документ ще має бути затверджений Європейським парламентом з наступним затвердженням Радою Європи на рівні глав держав і урядів і поверненням на фінальне голосування в Європарламент. Голосування в рамках пленарного засідання заплановано на 7 лютого.

Як пише видання EUobserver, щомісячний оклад депутата Європарламенту становить €8,5 тис., ще близько €4,3 тис. становлять службові надбавки. 27 британських мандатів, що збереглися, займуть тим самим €345 тис. бюджетних коштів в місяць або понад €4,1 млн в рік - ці витрати після виходу Британії з ЄС країни-члени повинні розділити між собою.

Як повідомляв УНІАН, ЄС планує наступну хвилю розширення в 2025 році.