У Тегерані через снігопади закрили аеропорти та школи

У Червоному Півмісяці заявили, що 6,6 тисячі осіб доставили до пунктів тимчасового розміщення.

У столиці Ірану Тегерані закрили аеропорти й школи через снігопади. Також закриті школи в кількох інших частинах країни, повідомляє Радіо "Свобода".

Читайте такожПовінь у Франції: з передмістя Парижа евакуювали майже півтори тисячі осіб

Сотні машин заблоковані на дорогах. Для допомоги автомобілістам мобілізовані сотні груп Червоного Півмісяця.

Крім того, державний телеканал Press TV повідомив, що залізничне сполучення між Тегераном і містом Машхад на північному сході країни також призупинили.

У Червоному Півмісяці заявили, що 6,6 тисячі осіб доставили до пунктів тимчасового розміщення.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, велика кількість дротів електромереж і автомобілів пошкоджені через падіння дерев.