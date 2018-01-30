Дав промах: Медведєв непрямо порадив Путіну звільнитися

Російський прем'єр намагався пожартувати про «кремлівську доповідь» адміністрації США.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, коментуючи так звану «кремлівську доповідь» США, жартома заявив, що ті, хто не потрапив до неї, отримали привід для звільнення.

Як повідомляють російські ЗМІ, Медведєв дозволив собі жарт щодо доповіді з колегами по російському уряду. У доповіді фігурують понад 200 громадян Росії, включаючи самого Медведєва. При цьому, там немає глави Центробанку Ельвіри Набіулліної, керівника "Роснано" Анатолія Чубайса і президента РФ Володимира Путіна.

Читайте такожОбмежує апетити агресора": Порошенко прокоментував "кремлівський доповідь" США«Непопадання в нього ("кремлівський доповідь" - ред.) - це привід звільнитися, - зазначив російський прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список 210 наближених до Путіна осіб, щодо яких можуть бути введені санкції. У їх числі усі члени уряду РФ, співробітники адміністрації президента, «інші високопоставлені політичні лідери» і олігархи. У список, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, глава адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і глава МЗС Сергій Лавров.

У розділі «інші високопоставлені політичні лідери» вказані глава Ради федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, глава ФСБ Олександр Бортніков, мер Москви Сергій Собянін. У список також потрапили глави російських держкорпорацій, в їх числі керівники «Роснефти» і «Газпрому» Ігор Сечін та Олексій Міллер, глава «Ростеха» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД Олег Бєлозьоров, глава Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

У числі олігархів в «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євген Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тиньков і Олександр Мамут.

У Раді федерації РФ публікацію «кремлівського списку» назвали «політичною параноєю» в США, а також «спробою взяти Росію на переляк».