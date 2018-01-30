У Білому домі заявили, що темою виступу є «побудова безпечної, сильної і гордої Америки».

Президент США Дональд Трамп виступить з першою щорічною промовою перед обома палатами Конгресу.

Як повідомляє Радіо Свобода, виступ розпочнеться о 4.00 31 січня за київським часом.

Передбачається, що Трамп порушить теми економіки, національної безпеки, інфраструктури, торгівлі та міграції.

У Білому домі заявили, що темою виступу є «побудова безпечної, сильної і гордої Америки».

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Це буде перший виступ Трампа з моменту вступу на пост президента у січні 2017 року.

Зазначається, що поки невідомо, чи буде згадана у виступі президента США Росія і можливі нові санкції проти російських фізичних і юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку - 210 осіб. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопосадові політичні лідери» та олігархи.