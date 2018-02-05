Кількість постраждалих при зіткненні потягів у США зросла до 116

У пасажирському потяхі, який прямував із Нью-Йорка в Маямі, перебували 139 пасажирів і 8 членів екіпажу.

Кількість постраждалих при зіткненні пасажирського і вантажного потягів у штаті Південна Кароліна в США зросла до 116, ще дві людини загинули.

Про це з посиланням на офіційні дані повідомляє The New York Times.

"Жертв і постраждалих могло бути ще більше", - зазначила виданню судово-медичний експерт Маргарет Фішер.

Читайте такожВ Італії зійшов з рейок потяг – загинули п`ятеро людей (фото, відео)

У пасажирському потязі, який прямував із Нью-Йорка в Маямі, знаходилися 139 пасажирів і вісім членів екіпажу.

Відзначається, що пасажирський поїзд міг рухатися по неправильній колії.

Як повідомляє NBC із посиланням на джерела, знайомі з ходом розслідування, стрілки на залізничній колії могли бути встановлені неправильно, внаслідок чого пасажирський потяг зійшов із основної колії та зіткнувся зі стоячим вантажним потягом. Вантажний потяг на момент аварії був порожній.

Раніше УНІАН повідомляв, що щонайменше дві людини загинули і понад 50 отримали поранення в результаті зіткнення пасажирського і вантажного потягів у США.