Польща домовилася про постачання газу з Катару

Польська національна нафтогазова компанія PGNiG SA підписала 29 червня в Катарі, який є третьою країною в світі за запасами газу, договір про поставки скрапленого газу до Польщі з 2014 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі PGNiG, контракт з Qatargas Operating Company Ltd, що передбачає щорічне постачання близько 1,5 млрд. кубометрів газу до порту на Балтійському морі, підписано на двадцять років.

У польській компанії оцінили вартість річного контракту в близько 550 млн. доларів, зазначивши, що точна ціна палива, що поставляється, визначатиметься згідно з формулою, в основі якої - ринкова ціна на нафту.

«Підписаний в Катарі договір є дуже важливим кроком для диверсифікації поставок газу до Польщі», - зазначили в прес-службі.

PGNiG повідомила, що законтрактованих обсягів з катарською компанією достатньо для забезпечення рентабельної роботи терміналу LNG у Свіноуйшчє, спорудження якого має бути завершено в 2014 році.

У компанії також повідомили про намір купувати додаткові об`єми газу в рамках короткого і середньострокових контрактів.

Згідно з угодою, катарський газ буде поставлятися за принципом Ex-Ship в термінал на Балтійському морі.

Як повідомляв УНІАН, уряд Польщі в січні після чергового газового конфлікту України і Росії, що призвів до зривів поставок «блакитного палива» до країни, вирішив прийняти спецзакон для прискорення будівництва газового порту на Балтійському морі.

За оцінками мінфіну, порт у Свіноуйшчє пропускною спроможністю 2,5 млрд. кубометрів газу на рік мав бути побудований до кінця 2013 року.

Довідка УНІАН. Польща, що імпортує з Росії й через російську ГТС більш як 90% газу, стала єдиною країною з 27 країн Євросоюзу, яка після розв’язання січневої українсько-російської газової суперечки не одержала 25% законтрактованого газу до червня цього року.

У червні «Газпром» погодився поставити полякам 1 млрд. кубометрів газу для компенсації недопоставок за контрактом зі швейцарським трейдером RosUkrEnergo - співвласником якого є російський газовим монополіст, - що з 2007 року поставляв до Польщі близько 2,5 млрд. кубометрів газу на рік.

Україна і РФ домовилися виключити RosUkrEnergo зі схеми газових поставок.

Польща щорічно споживає близько 14 млрд. газу на рік, близько 70% з якого імпортує.