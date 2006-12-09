Конгрес США подовжив на два роки санкції проти керівництва Білорусії

Палата представників конгресу США подовжила ще на два роки термін дії "Акту про демократію в Білорусії", який передбачає економічні санкції проти уряду Олександра Лукашенка за порушення у сфері демократії.

Документ також передбачає виділення з федерального бюджету США $27,5 млн. на підтримку демократичних процесів у Білорусії.

Законопроект підтримали 397 конгресменів і лише двоє голосували проти.

"Акт про демократію в Білорусії", ухвалений американським конгресом у жовтні 2004 року, вимагає також, щоб президент США детально інформував американський конгрес про всі постачання "озброєнь і пов`язаних з озброєннями технологій", які "Білорусія здійснює країнам-спонсорам міжнародного тероризму". При цьому глава Білого дому має назвати всі країни, до яких Білорусія здійснила такі постачання, надати "детальний опис" переданої зброї і військових технологій, а також дані про "товари, послуги, кредити" і інші форми оплати, одержані Білорусією за ці постачання.

Окремим параграфом в законі записано, що президент США повинен при цьому інформувати конгрес "про розмір особистих активів і майнового стану Олександра Лукашенка та інших представників вищого керівництва уряду Білорусії".

Закон передбачає, що вся ця інформація надається до конгресу США у відкритому вигляді, але може супроводжуватися таємним додатком.

До тексту "Акту про демократію в Білорусії" включено роз`яснення, згідно з яким до "вищого білоруського керівництва віднесені президент, прем`єр-міністр, заступники прем`єр-міністра, міністри уряду, голови держкомітетів, а також співробітники адміністрації президента Білорусії". Окрім цього, до тієї ж категорії зараховані "будь-які офіційні особи уряди Білорусії, які особисто і значною мірою беруть участь у придушенні свобод в Білорусії, включаючи суддів і прокурорів".

Законом передбачається також, що за рішенням держсекретаря США в цей список може бути включена будь-яка інша особа, яка "бере участь у виробленні і здійсненні політики режиму Лукашенка, що перебуває в суперечності з міжнародно-визнаними стандартами прав людини".

РІА "Новости"