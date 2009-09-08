Росія стала світовим лідером з експорту нафти

У другому кварталі 2009 року Росія вийшла у світові лідери з експорту нафти і нафтопродуктів, вперше з часів розпаду СРСР випередивши Саудівську Аравію. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство Bloomberg.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), середньодобовий експорт нафти з Росії в другому кварталі становив 7,4 мільйона барелей на добу, а з Саудівської Аравії - сім мільйонів.

Порівняно з першим кварталом, Росія наростила обсяги експорту на 0,15 мільйона барелей на добу. У той же час у Саудівської Аравії продажі скоротилися на 0,39 мільйона барелей.

Саудівська Аравія є найбільшим виробником нафти в ОПЕК - організацій країн - експортерів нафти. Ця структура в 2008 році ухвалила рішення про скорочення видобутку вуглеводнів для підтримки цін на нафту на світовому ринку. Саме тому Саудівська Аравія і вимушена була скоротити експорт.

Росія в ОПЕК не входить. Втім, ця організація кілька разів закликала Росію скоротити експорт, проте російські чиновники фактично відмовилися це зробити.

За даними міністра енергетики Росії Сергія ШМАТКА, в 2009 році вітчизняні компанії видобудуть 490 мільйонів тонн нафти. Це на 0,4 відсотка більше, ніж у 2008 році. Таким чином, криза фактично не позначилася на обсягах видобутку нафти в Росії.

Ціни на нафту на світовому ринку останні декілька місяців тримаються в районі 70 доларів за барель. Це більше, ніж закладено у бюджеті Росії на 2009 рік (навіть з урахуванням знижки на російську Urals, порівнянні з дорожчими WTI і Brent), проте менше, ніж хотілося б російським чиновникам. Так, на початку червня віце-прем`єр РФ Ігор СЕЧІН заявляв, що Росії необхідно, щоб нафта коштувала не менш як 75 доларів за барель.

Росія також є найбільшим експортером газу в світі і одним з найбільших продавців різних металів. Доходи держави від продажу сировини за кордон складають значну частину бюджету країни.