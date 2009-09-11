Росія будуватиме німецькі підводні човни?

Міністерство оборони Росії розглядає можливість ліцензійного виробництва підводних човнів німецької розробки проекту 212 для оновлення флоту дизель-електричних субмарин ВМФ. Про це пише РІА “Новости” з посиланням на джерела у військовому відомстві. Агентство наголошує, що будування російських неатомних підводних човнів поки йде з відставанням від графіка, а німецькі субмарини аналогічного класу сьогодні вважаються кращими в світі.

Як зазначає джерело, введення до ладу головного підводного човна "Санкт-Петербург" проекту 677 "Лада" відкладається через серйозні проблеми. Ще дві субмарини цього проекту "Кронштадт" і "Севастополь", закладені в 2005 і 2006 роках, поки що не спущені на воду. Планувалося, що вони замінять кораблі проекту 877 "Варшав`янка" радянської побудови, але чи зможуть розробники вирішити технічні ускладнення без зміни їх характеристик, наразі невідомо.

Розглядається можливість встановити на деякі підводні човни малогабаритні ядерні реактори, які дадуть їм переваги атомних без істотного збільшення розмірів і вартості. Такий реактор, як зазначив співрозмовник агентства, може бути встановлений на підводному човні проекту 677 і дослідній Б-90 "Саров". На ній же випробовується енергетична установка "Кристал-27" з електрохімічним генератором.

Водночас, як наголошує агентство, німецькі підводні човни вже мають енергетичну установку з таким генератором, що значно збільшує тривалість плавання під водою, а російський флот сьогодні терміново потребує нових субмарин такого класу.

Підводні човни проекту 212, зазначає Лента.ру, розроблені німецькою компанією Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) на замовлення ВМС Німеччини. Вони стоять на озброєнні з 2005 року. На їх базі також створено експортний варіант субмарин проекту 214. Їх замовниками є Греція, Південна Корея, Туреччина й Португалія.