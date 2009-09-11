Польський експерт: Росія прагне продемонструвати силу

Російська Федерація змінами до закону «Про оборону», який передбачає мобільне використання військ поза територією РФ, прагне продемонструвати свою силу та готовність її використати у випадку можливих міжнародних конфліктів.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик з Collegium Civitas Олаф ОСІЦА.

Експерт назвав нормальною практикою зміни до законодавства, які б дозволяли використовувати Збройні сили за межами держави, зауваживши, що у випадку Росії цей закон викликає негативні коментарі через її непрості відносини із державами-сусідами.

Він зауважив, що, наприклад, європейські держави приймають подібні закони для участі в мобільних операціях НАТО.

«Якби РФ була країною, котра має мирні та добросусідські відносини з усіма сусідами, то це рішення не викликало б великого резонансу», - сказав експерт.

О.ОСІЦА сказав, що не варто очікувати реакції США чи ЄС на ці зміни російського законодавства, оскільки це суверенне право влади РФ визначати правила використання своїх військ.

Аналітик висловив думку, що може бути «дуже багато різних причин» внесення змін до цього закону, не виключивши, що однією з них є бажання російського президента Дмитра МЕДВЕВЄВА посилити свої позиції.

Експерт зауважив, що, за деякими даними, військову кампанію РФ в Грузії в серпні 2008 року насправді ініціював не російський президент.

«Частина апарату в Кремлі прийняла це рішення за плечима МЕДВЕДЄВА, аби послабити його позицію», - сказав він.

О.ОСІЦА зауважив, що завдяки військовому конфлікту з Грузією росіяни зміцнили свою «політичну силу», не виключивши, що у майбутньому їм вдасться уникнути військової кампанії, добившись поставлених цілей лише «грою м’язів».

Аналітик сказав, що зараз зарано говорити про можливу реалізацію «грузинського» сценарію в українському Криму, зауваживши, що «будь-яка військова акція РФ в Україні мала б набагато серйозніші наслідки» для росіян.

«Зараз зарано про це говорити. Треба спостерігати, які подальші кроки за цим підуть», - сказав він.

О.ОСІЦА зауважив, що в будь-якому випадку можливому конфлікту передуватиме загострення політичної дискусії.

«До цього (військового конфлікту) ще далеко, якщо взагалі тут про це мова», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Державна дума РФ одностайно у першому читанні ухвалила ініційовані Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ поправки до Закону «Про оборону», які передбачають можливість оперативного використання російських Збройних сил за межами РФ.

Передбачено, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами території Росії для вирішення наступних завдань: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території РФ; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захисту громадян РФ за кордоном; боротьби з піратством і з метою забезпечення безпеки судноплавства.

У свою чергу українська сторона висловила стурбованість цим законопроектом про порядок використання Збройних сил Росії за межами країни.