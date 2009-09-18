США будуватимуть систему ПРО в чотири етапи

Білий дім оприлюднив програму розміщення об`єктів ПРО в Європі - планується, що розгортання протиракетних систем триватиме в чотири етапи.

"Перша фаза (приблизно до 2011 року) передбачає розміщення (у Європі) вже існуючих і перевірених щодо ефективності систем протиракетної оборони, включаючи системи морського базування Aegis, перехоплювач SM-3 (Блок-IA) і морську мобільну радарну систему виявлення AN/TPY-2 з тим, щоб мати можливість ліквідовувати регіональні балістичні ракетні загрози Європі", - зазначається в переданій РІА “Новости” прес-службою Білого дому довідці щодо планів створення ПРО США.

"Друга фаза (до 2015 року). Після необхідного тестування розмістити потужнішу модифікацію перехоплювача SM-3 (Блок-IB) у версіях для морського і наземного базування, а також більш довершені сенсори, необхідні для розширення району захисту від ракетних загроз близького і середнього радіусу дії", - наголошується в документі.

Третя фаза, яка має закінчитися 2018 року, передбачає розробку, тестування і розміщення вдосконаленого SM-3 (Блок IIA).

"Після того, як розробка і тестування будуть виконані, розмістити вдосконалений варіант SM-3 (Блок IIA), який нині перебуває на стадії розробки, з тим, щоб ліквідовувати ракетні загрози близькього, середнього і дальнього радіусу дії", - зазначається в документі.

Четверту фазу створення системи ПРО планується закінчити до 2020 року. Вона передбачає розміщення SM-3 (Блок IIB) з тим, щоб "краще протидіяти ракетним загрозам середнього і дальнього радіусу і можливим майбутнім міжконтинентальним балістичним ракетним загрозам проти США".

У документі наголошується, що впродовж всіх чотирьох фаз США також тестуватимуть і вдосконалюватимуть підходи до поліпшення систем стеження.

"Новий перехоплювач з боєголовками, що розділяються, та радарна мережа не потребують єдиного, великого стаціонарного європейського радара, який планувалося розмістити на території Чехії. Цей підхід також використовує іншу технологію перехоплювачів, ніж попередня програма, тим самим ліквідовуючи необхідність стаціонарної наземної установки з десятьма перехоплювачами в Польщі", - наголошується в документі.

"У зв`язку з цим міністр оборони порекомендував, щоб США більш не планували реалізацію колишнього плану", - зазначено в довідці.