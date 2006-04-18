Cуд над Лукашенком призначено на вересень

Перше засідання Міжнародного громадського суду над режимом Лукашенка може відбутися у вересні – лідер ОГП Білорусі

Київ, 18 квітня. УНІАН. Перше засідання Міжнародного громадського суду над режимом Олександра ЛУКАШЕНКА може відбутися у вересні 2006 року в Україні, Литві, Польщі або Білорусі.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Об`єднаної громадянської партії (ОГП) Білорусі з посиланням на лідера партії Анатолія ЛЕБЕДЬКА.

«Засідання суду пройде або у Вільнюсі, або в Києві, або у Варшаві, або в Москві, або в Мінську. Це питання ще обговорюватиметься», - сказав А.ЛЕБЕДЬКО сьогодні на прес-конференції в Мінську.

За його словами, звинувачення представить «десятки, сотні епізодів порушень законів Білорусі та Конституції». А.ЛЕБЕДЬКО уточнив, що суду будуть представлені матеріали про події, починаючи з 1996 року, коли Президент Білорусі розпустив парламент, який хотів оголосити імпічмент Президенту, і закінчуючи президентськими виборами 19 березня 2006 року.

Лідер ОГП також повідомив, що на суді планується порушити питання про зникнення в Білорусі політичних опонентів О.ЛУКАШЕНКА. «Треба розвіяти ілюзії і міф про білоруську владу. Треба показати природу білоруського режиму», - впевнений він.

А.ЛЕБЕДЬКО припустив, що як суді можуть виступити екс-президент Чехії Вацлав ГАВЕЛ, екс-президенти Польщі Лех ВАЛЕНСА та Александр КВАСНЕВСЬКИЙ. «Це будуть 10-15 осіб, відомих у Європі і світі, щоб висновки суду не викликали сумнівів», - повідомив лідер ОГП Білорусі.

За його словами, на громадський процес планується також запросити представників білоруського керівництва, включаючи О.ЛУКАШЕНКА. «Не приїдуть ЛУКАШЕНКО і люди з його оточення, але це не означає, що не приїдуть люди, які раніше посідали ті чи інші посади в апараті О.ЛУКАШЕНКА», - припустив А.ЛЕБЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, А.ЛЕБЕДЬКО виступив з ініціативою створення Міжнародного громадського суду над режимом ЛУКАШЕНКА 14 квітня у Вільнюсі в ході круглого столу на тему «Уроки ненасильницького опору в Білорусі та перспективи його продовження».

У Білорусі 19 березня відбулися вибори Президента, на яких О.ЛУКАШЕНКО був обраний на третій термін, одержавши підтримку 83% виборців. За лідера об`єднаних демократичних сил Олександра МІЛІНКЕВИЧА проголосували 6%, за лідера білоруських ліберал-демокартів Сергія ГАЙДУКЕВИЧА – 3,5%, за лідера білоруських соціал-демократів Олександра КОЗУЛІНА – 2,3%.

Білоруська опозиція після виборів провела широкомасштабні акції протесту, під час яких було затримано і засуджено до адміністративної відповідальності у вигляді арешту від 5 до 15 діб понад 1000 чоловік.