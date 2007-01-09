Білорусь пропонує гідний вихід із ситуації

Білоруська сторона вважає безгрунтовними звинувачення Росії у нібито несанкціонованому відборі російської нафти з нафтопроводів республіканського унітарного підприємства «Гомельтранснефть Дружба».

Як передає ІТАР-ТАРС, про це заявив заступник міністра економіки Білорусі Володимир НАЙДУНОВ сьогодні в Москві.

За словами В.НАЙДУНОВА, «якщо російська сторона погодиться із запропонованим Білоруссю варіантом проекту угоди про розподіл експортних мит, це буде гідним виходом із ситуації, що склалася».

Заступник міністра економіки також повідомив, що Білорусь ще в грудні 2006 року направила до Росії відповідний проект документу, «проте переговори до цього моменту не привели до якогось результату».

В.НАЙДУНОВ уточнив, що суть білоруських пропозицій зводиться до паритетного розподілу експортних мит.

Як повідомляв УНІАН, прокачування нафти нафтопроводами РУП «Гомельтранснефть Дружба» було припинене 8 січня. Білоруська сторона мотивувала припинення транзиту тим, що російська компанія «Транснефть» перемістила сиру нафту через митний кордон Білорусі без митного декларування й сплати відповідного мита.

До 1 січня поставки нафти з Росії до Білорусі були звільнені від експортних зборів. З січня Росія ввела мито на поставку нафти в розмірі 180,7 дол./т. У відповідь Білорусь із 1 січня 2007 р. ввела мито в розмірі 45 дол./т на транспортування російської нафти територією країни.