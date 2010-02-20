Військова хунта відпустила членів уряду Нігера

Військова хунта Нігера відпустила на свободу всіх членів уряду країни, захоплених під час перевороту, повідомляє у суботу агентство Франс Пресс.

У четвер, 18 лютого армія скинула і взяла в полон президента Нігера Мамаду Танджу, а разом з ним і членів уряду. У збройних зіткненнях, за різними даними, загинули до десяти осіб.

Ніякої інформації про місце перебування самого поваленого президента і про його можливе звільнення агентство не передає.

Військовий переворот в Нігері нині в центрі уваги світової громадськості. Наступного дня після перевороту Африканський Союз (АС) повністю припинив членство Нігера. Таке рішення було ухвалене за підсумками екстреного засідання Ради миру і безпеки Афросоюзу.

США вже закликали до "швидкого повернення до демократії" в Нігері та проведення "прозорих" виборів.

У суботу офіційний представник генсека ООН Пан Гі Муна заявив, що Організація засуджує переворот в Нігері.

Політична обстановка в цій країні загострилася після того, як в жовтні президент Танджа вирішив провести парламентські вибори всупереч протестам опозиції і попередженням про можливі санкції.

У 2009 році Танджа відмовився скласти свої повноваження, які закінчувалися 22 грудня, домігся зміни конституції на користь розширення своїх повноважень і розпустив Конституційний суд.

Попри складну внутрішньополітичну ситуацію, Нігер, який займає третє місце в світі за видобутком урану, залучає мільярди доларів іноземних інвестицій, додає РІА «Новости». Останнім часом договори про вкладення коштів у промисловість Нігера підписали китайська компанія China National Petroleum (5 мільярдів доларів) і французька ядерна корпорація Areva (1,7 мільярда доларів).