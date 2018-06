Кращі журналісти США пишуть про газові відкати і корупцію в поліції

У Нью-Йорку оголошені лауреати Пулітцерівської премії. Повний список лауреатів оприлюднено на офіційному сайті.

Переможцем в найпрестижнішій номінації "За служіння суспільству", лауреат якої одержує спеціальну золоту медаль, стала газета Bristol Herald Courier. Як зазначає Associated Press, ця газета, тираж якої не перевищує 40 тисяч примірників, заслужила нагороду за матеріал про зловживання під час виплат власникам ділянок відрахувань за розробку газових родовищ (так зване газове роялті). Матеріал, підготовлений молодим журналістом Деніелом Джилбертом (Daniel Gilbert), змусив владу вжити законодавчих заходів, щоб уникнути зловживань.

Більше за всіх нагород у галузі журналістики дісталися газеті The Washington Post, зазначає Лента.ру. Вона перемогла в номінаціях "Міжнародний репортаж ", "Нарис", "Коментар" і "Художня критика". Давній суперник The Washington Post в боротьбі за Пулітцерівські премії - The New York Times - одержав дві нагороди. Нью-йоркські журналісти були відмічені в номінаціях "Розкриття національної теми" і "За майстерність".

У престижній номінації "За видатну подачу сенсаційного матеріалу" нагороду одержало видання The Seattle Times. Журі премії відзначило роботу журналістів навколо вбивства чотирьох поліцейських у кафе в Сієтлі.

"Видатним розслідуванням" були визнані матеріали журналістського співтовариства ProPublica і The New York Times Magazine. Журналісти ProPublica одержали нагороду спільно з The New York Times Magazine за репортаж про лікарів, які рятували людей в Новому Орлеані після урагану "Катріна". The New York Times Magazine удостоївся премії за матеріал про корумпований підрозділ наркополіцейських.

У галузі художньої літератури Пулітцерівську премію одержав Пол Хардінг (Paul Harding).

Кращим драматичним твором для театру був названий рок-мюзикл Next to Normal.

У музичній категорії премії удостоїлася Дженніфер Хігдон із Скрипковим концертом (Violin Concerto).

Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших в галузі журналістики й літератури в США. Її відносно скромний грошовий розмір - 10 тисяч доларів - принципово не підвищується, щоб уникнути комерціалізації конкурсу і дати дорогу некон`юнктурним і непопулістським роботам.