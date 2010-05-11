Поляки висловлюють незадоволення розслідуванням авіакатастрофи

У Польщі кілька неурядових організацій розпочали збір підписів під листом до глави польського уряду Дональда ТУСКА із закликом створити міжнародну комісію експертів для розслідування причин Смоленської авіакатастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, збір підписів розпочався в неділю, 9 травня, у Варшаві, де кілька тисяч людей зібралися біля канцелярії Президента Польщі, аби вшанувати пам’ять загиблих місяць тому високопосадовців.

Організації, які ініціювали збір підписів, об`єднались в "Рух 10 квітня".

Автори листа назвали катастрофу літака Президента Польщі Леха Качинського безпрецедентною в історії країни, що вимагає ще більш ретельного дослідження причин трагедії.

"Слідство, яке ведеться, викликає серйозні сумніви, чи польська влада використала усі можливості для ретельного з’ясування причин катастрофи Ту-154. Більшість доказів, в тому числі "чорні скриньки", залишаються в руках росіян. Польські прокурори та слідчі відіграють ... другорядну роль", - написано в листі, текстом якого володіє УНІАН.

Автори листа також звернули увагу на те, що на місці катастрофи досі можна знайти особисті речі жертв трагедії та уламки літака, назвавши цю ситуацію "скандальною".

Крім цього, відзначається у листі, немає певності, чи російські спецслужби копіювали дані із електричних приладів, котрі були на борту президентського літака.

"Такі недопрацювання породжують серйозний неспокій про безпеку нашої держави. З’являються також підозри, що справжні причини трагедії ніколи не стануть відомими", - написано в листі.

"Рух 10 квітня", згідно з інформацією його веб-сайту, ініціювали 8 неурядових організацій, а саме: Жінки для Жечпосполитої, Республіканська Фундація, Інститут Ягєлонський, Центр політичної думки, Теологія політична, портал Креси, Фундація Ius et Lex, Фундація "Громадська відповідальність".

Як повідомляв УНІАН, Сейм Польщі минулого тижня не підтримав пропозицію найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS) про передачу польській прокуратурі кримінальної справи за фактом розслідування катастрофи літака Президента Леха Качинського, що сталась 10 квітня поблизу російського міста Смоленськ.

PiS та низка оглядачів домагаються передачі слідства, зауважуючи, що майже місяць після авіакатастрофи практично нічого не відомо про причини трагедії.