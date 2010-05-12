Wall Street Journal пророкує провал газової дипломатії Кремля

Видобуток та використання сланцевого газу підірве основи енергетичного тиску Росії на свого “клієнта-“невільника” Україну та загалом призведе до кардинальних змін на світових енергетичних ринках і в геополітиці.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal, повідомляє Українська служба Бі-Бі-Сі.

“Енергетична революція нуртує просто у вас під ногами”, - пише часопис.

За даними видання, геологічна розвідка у Північній Америці виявила понад тисячу трильйонів кубічних метрів сланцевого газу, чого вистачить для забезпечення потреб континенту на наступні 45 років. У Європі обсяги оцінюють у 200 трильйонів кубів, і нові технології дозволяють економічно прибутковий видобуток досі не врахованого газового ресурсу.

Автор матеріалу стверджує, що видобуток сланцевого газу змінить енергетичні ринки і послабить позиції ключових експортерів газу: Ірану, Росії та Венесуели, які не зможуть сформувати картель монополістів подібний до нафтового ОПЕК.

“Майже половина світового експорту газу припадає на дві нестабільні країни – Іран та Росію. Росія не приховувала своїх намірів застосовувати газовий чинник як важіль, але з появою сланцевого газу про це можна забути. Новий експорт створить конкуренцію серед компаній та країн-експортерів. США вже зменшили імпорт зрідженого газу з Катару, і ці обсяги пішли у Європу, чим зменшили її залежність від Росії. Росія була змушена зменшити ціну на газ для своїх клієнтів-“невільників”, як от у випадку з Україною на 30%”, - йдеться у статті.

Як наголошує The Wall Street Journal, це лише початок великих геополітичних змін. На думку видання, досі країни-газові експортери – Іран, Росія та Венесуела - могли чинити спротив Заходу і нав’язувати свої ідеології країнам-імпортерам через газово-політичні угоди. “Коли Росія відключила газ Україні та Західній Європі у 2006 і 2007 роках, то це перевернуло внутрішню політику в Україні. Київ відвернувся від НАТО та зайняв прихильну позицію до Москви. Сланцевий газ підірве основи енергетичної дипломатії газових експортерів”, - вважає американська газета.

Автор матеріалу констатує, що Європа намагається диверсифікувати свої енергетичні джерела з огляду на “викручування рук Україні Росією, і сланцевий газ зробить це завдання дешевшим та простішим”.

“Народи-імпортери у Європі та Азії зможуть сказати чавесам і путіним, що вони можуть запхати свій газ назад у землю”, - наголошує автор статті.

Видання наводить дані, що поклади сланцевого газу поширюються на Польщу, Німеччину, Австрію, Румунію та Україну.

“Коли видобуток сланцевого газу у Європі налагодиться, Кремлю буде важко застосовувати газову дипломатію. Видобуток місцевого газу у цих країнах, так само як у США, призведе до стимулу їхніх економік, тоді як досі велетенські кошти за імпорт йшли Володимиру ПУТІНУ та Махмуду АХМАДІНЕДЖАДУ”, - резюмує The Wall Street Journal.